Женщина в беде. Серия 2
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Женщина в беде (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2014, Женщина в беде. Серия 2
Криминал, Мелодрама12+

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О сериале

Компьютерщик Никас помогает своей подруге Анне переехать на новую съемную квартиру. Из разговора становится понятно, что у молодых людей отношения, и вскоре Николай собирается перебраться туда же. Услышав странный шум на лестничной площадке, Иван выходит из квартиры и наблюдает за переездом новых соседей, Ани и Николая.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Женщина в беде»