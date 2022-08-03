Женщина в беде 4. Серия 2
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Женщина в беде 4
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Женщина в беде 4 (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2016, Женщина в беде 4. Серия 2
Детектив, Мелодрама12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Анина мама Валентина уходит ненадолго в собес и пропадает без следа. Наши герои сбиваются с ног, пытаясь отыскать ее, подозревают, что ее похитили – хотя кто и зачем будет похищать пожилую женщину из небогатой семьи?

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Женщина в беде 4»