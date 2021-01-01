Женька-Печенька. Серия 4
Wink
Детям
Женька-Печенька
1-й сезон
4-я серия
8.82021, Женька-Печенька. Серия 4
ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

Женька-Печенька (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Кулинарное шоу с кондитером сериала «ИП Пирогова». Обаятельная Женька научит готовить выпечку, достойную экрана и даже «Оскара»: от аппетитных блинчиков до воздушных эклеров с виртуозным декором и нашумевших в Москве круассанов-кубов. И всe это — из доступных продуктов, на обычной домашней кухне.

Сериал Женька-Печенька 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг