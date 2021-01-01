WinkДетямЖенька-Печенька1-й сезон1-я серия
Эта серия пока недоступна
Женька-Печенька (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Кулинарное шоу с кондитером сериала «ИП Пирогова». Обаятельная Женька научит готовить выпечку, достойную экрана и даже «Оскара»: от аппетитных блинчиков до воздушных эклеров с виртуозным декором и нашумевших в Москве круассанов-кубов. И всe это — из доступных продуктов, на обычной домашней кухне.
