Железный лес. Серия 4
Wink
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Железный лес
1-й сезон
4-я серия
8.82019, Железный лес. Серия 4
Детектив12+

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Железный лес (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Александра Корзухина снова оказывается в центре необычного расследования. Ее лучшая подруга Альбина находит своего сокурсника мертвым. На месте преступления следствие обнаруживает картины Авдея – одиозного художника эпохи перестройки, за работами которого охотятся музеи, ценители и коллекционеры всего мира. Пытаясь разгадать тайну этой находки, Корзухина внезапно узнает новые подробности прошлого своей подруги. И с каждым вновь открывающимся фактом ей все сложнее убеждать следствие, что Альбина не виновата ни в убийстве сокурсника, ни в последующих.

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Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Железный лес»