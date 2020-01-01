5 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 9 серия 1 смотреть онлайн

WinkДетям5 класс. ЛитератураИстоки басенного жанраЖанр басни. Истоки басенного творчества
Басня является одним из любимейших жанров школьников. На этом уроке мы познакомимся с понятием басни, а также с неотъемлемыми ее элементами аллегорией, иносказанием и моралью. Урок позволит лучше понимать поучительный смысл басни.
