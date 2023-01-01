Жанна Д'Арк. Сезон 1. Серия 2
Wink
Детям
Жанна Д'Арк
1-й сезон
2-я серия

Жанна Д'Арк (сериал, 1999) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

1999, Joan of Arc
Драмы, Военные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

1412 году в Северной Франции, истерзанной постоянными междоусобными войнами с бургундцами и многолетней войной с англичанами, родилась в простой крестьянской семье Жака Дарка дочь Жанна. Узнав, что родилась дочь, отец хотел даже убить ее — столь жестоки были времена. Но мать помешала мужу.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb