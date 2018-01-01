Жанна Д'Арк (сериал, 1999) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

1412 году в Северной Франции, истерзанной постоянными междоусобными войнами с бургундцами и многолетней войной с англичанами, родилась в простой крестьянской семье Жака Дарка дочь Жанна. Узнав, что родилась дочь, отец хотел даже убить ее — столь жестоки были времена. Но мать помешала мужу.

