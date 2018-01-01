WinkДетямЖанна Д'Арк1-й сезон1-я серия
Жанна Д'Арк (сериал, 1999) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
1999, Joan of Arc
Драма, Военный12+
О сериале
1412 году в Северной Франции, истерзанной постоянными междоусобными войнами с бургундцами и многолетней войной с англичанами, родилась в простой крестьянской семье Жака Дарка дочь Жанна. Узнав, что родилась дочь, отец хотел даже убить ее — столь жестоки были времена. Но мать помешала мужу.
СтранаКанада
ЖанрВоенный, Исторический, Приключения, Драма
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
