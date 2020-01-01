Жан Вилланте vs Морис Грин
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UFC Fight Night Las Vegas 4
1-й сезон
8-я серия

UFC Fight Night Las Vegas 4 (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2020, UFC
Спортивный, Спортивный18+

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О сериале

В главном бою на UFC Fight Night в Лас-Вегасе встретились бывший временный чемпион в лeгком весе Дастин Порье, занимающий третью строчку рейтинга UFC, и новозеландский боец Дэн Хукер, занимающий пятую строчку рейтинга в лeгком весе.

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Жанр
Спортивный
Время
64 мин / 01:04

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