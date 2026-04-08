Эта серия пока недоступна
ԶՐՈՅԱԿԱՆ ՕՐԸ Zero Day (Нулевой день) (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
«Զրոյական օր» մինի-սերիալը պատմում է մասշտաբային կիբերհարձակման մասին, որը կաթվածահար է անում Միացյալ Նահանգների կենսական ենթակառուցվածքները և երկրի առջև կանգնեցնում ազգային անվտանգության լուրջ սպառնալիք։ Քաոսի և անվստահության պայմաններում իշխանությունները դիմում են նախկին նախագահին՝ վստահելով նրան ղեկավարել անկախ հետաքննություն և բացահայտել հարձակման իրական կազմակերպիչներին։
Քննության ընթացքում հերոսը բախվում է քաղաքական ինտրիգների, գաղտնի դավադրությունների և տեղեկատվական պատերազմի իրականությանը, որտեղ ճշմարտությունն ու սուտը հաճախ միախառնվում են։ Սերիալը ուսումնասիրում է իշխանության, պատասխանատվության և ժամանակակից աշխարհում թվային տեխնոլոգիաների վտանգավոր ազդեցության թեմաները՝ պահելով լարված, մութ և դրամատիկ մթնոլորտ։
Рейтинг
- ЛЛРежиссёр
Лесли
Линка Глаттер
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актёр
Джесси
Племонс
- Актриса
Лиззи
Каплан
- Актриса
Конни
Бриттон
- ДААктриса
Джоан
Аллен
- Актёр
Мэттью
Модайн
- Актриса
Анджела
Бассетт
- Актёр
Билл
Кэмп
- Актёр
Дэн
Стивенс
- МБАктёр
МакКинли
Белчер III
- ММАктриса
Можан
Марно
- ДКАктёр
Джей
Клэйц
- ДДАктёр
Джонат
Дэвис
- ЭНСценарист
Эрик
Ньюман
- НОСценарист
Ной
Оппенхайм
- МШСценарист
Майкл
Шмидт
- ЭАСценарист
Эли
Атти
- ДДСценарист
Ди
Джонсон
- ПОПродюсер
Питер
Оберт
- МШПродюсер
Майкл
Шмидт
- ЭАПродюсер
Эли
Атти
- Продюсер
Роберт
Де Ниро
- ЛЛПродюсер
Лесли
Линка Глаттер
- ДГПродюсер
Джонатан
Гликман
- Продюсер
Эми
Херман
- ДДПродюсер
Ди
Джонсон
- КВХудожница
Кася
Валицка-Мэймон
- ДДХудожник
Джордж
ДеТитта мл.
- БЛМонтажёр
Бен
Лестер
- ДРОператор
Джозеф
Р. Коллинз
- ДКОператор
Джон
Конрой
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо