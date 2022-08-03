Земля: Сила планеты (сериал, 2007) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Познавательный документальный сериал от ВВС, рассказывающий об истории и особенностях единственной живой планеты во вселенной. Подробное исследование нашего общего дома состоит из пяти эпизодов: «Вулканы», «Атмосфера», «Лeд», «Океаны» и «Уникальная планета». Такой Землю вы еще не видели!

