Wink
Детям
Земля: Сила планеты
1-й сезон
1-я серия

Земля: Сила планеты (сериал, 2007) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2007, Earth: The Power of the Planet
Документальный6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Познавательный документальный сериал от ВВС, рассказывающий об истории и особенностях единственной живой планеты во вселенной. Подробное исследование нашего общего дома состоит из пяти эпизодов: «Вулканы», «Атмосфера», «Лeд», «Океаны» и «Уникальная планета». Такой Землю вы еще не видели!

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.7 IMDb