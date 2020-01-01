Земля монстров. Сезон 1. Серия 5
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Земля монстров (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

7.02020, Monsterland
Ужасы, Триллеры18+

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Сюжет

Хоррор-антология в духе лучших проектов Джордана Пила («Прочь», Мы»), основанная на цикле рассказов «Озерные чудовища Северной Америки» Нэйтана Бэллингруда. Перед нами предстанет калейдоскоп историй о разных людях в разных штатах Америки, которые сталкиваются с беспощадными монстрами.

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Земля монстров»