Зема (сериал, 2019) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Зема приходит в себя после ранения – и обнаруживает, что теперь он под следствием. После полугодовой комы Зема просыпается в больнице, но полицейские не дают ему выйти из палаты: за это время на него успели завести дело за взлом с проникновением. Во всем виноват таинственный прокурор из Москвы, который стремится упечь парня за решетку, чтобы отомстить за поступки его отца, бывшего в 90-е наемником.

