Зема (сериал, 2019) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

9.12019, Зема. Сезон 2. Серия 6
Комедия18+

О сериале

Зема приходит в себя после ранения – и обнаруживает, что теперь он под следствием. После полугодовой комы Зема просыпается в больнице, но полицейские не дают ему выйти из палаты: за это время на него успели завести дело за взлом с проникновением. Во всем виноват таинственный прокурор из Москвы, который стремится упечь парня за решетку, чтобы отомстить за поступки его отца, бывшего в 90-е наемником.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

