9.12019, Зема. Сезон 2. Серия 6
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
Зема (сериал, 2019) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Зема приходит в себя после ранения – и обнаруживает, что теперь он под следствием. После полугодовой комы Зема просыпается в больнице, но полицейские не дают ему выйти из палаты: за это время на него успели завести дело за взлом с проникновением. Во всем виноват таинственный прокурор из Москвы, который стремится упечь парня за решетку, чтобы отомстить за поступки его отца, бывшего в 90-е наемником.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Вадим
Валиуллин
- Режиссёр
Семён
Молоканов
- Режиссёр
Антон
Просвирнин
- АСРежиссёр
Алексей
Смирнов
- Актёр
Семён
Молоканов
- Актриса
Мила
Сайфутдинова
- Актёр
Артём
Бординов
- Актёр
Денис
Сундуков
- Актёр
Николай
Корчагин
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актёр
Павел
Тачков
- Актёр
Олег
Тифанов
- Актёр
Кирилл
Полухин
- Сценарист
Семён
Молоканов
- Сценарист
Антон
Просвирнин
- Сценарист
Артём
Молоканов
- ДШСценарист
Дмитрий
Шпеньков
- Продюсер
Андрей
Шишканов
- Продюсер
Дмитрий
Щербанов
- Продюсер
Антон
Карпушкин
- Продюсер
Семён
Молоканов
- АЛХудожница
Антонина
Ланцова
- НРХудожник
Николай
Ракитин
- МРХудожник
Максим
Ривака
- АЯХудожница
Анна
Яскевич
- АКМонтажёр
Александр
Курносов
- ААМонтажёр
Александр
Афанасьев
- КШМонтажёр
Константин
Штыхно
- Оператор
Илья
Гризенко
- Оператор
Марат
Янборисов
- Оператор
Максим
Игнатенко