9.12017, Зема. Сезон 1. Серия 6
Комедия, Криминал18+
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Зема (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Начало истории простого пацана Земы, его друзей Тяпы и Сундука, а также обеспеченной девушки Милы, случайно оказавшейся втянутой в их приключения. Поругавшись со своим парнем на вечеринке, Мила залезает в машину к незнакомым парням. Хотя на крыше у них стоит знак такси, они не ждут пассажиров – это чтобы полиция не интересовалась. Но Зема и Сундук с удовольствием подвезут отчаявшуюся девушку и починят ей туфли при помощи подручных средств. Земе, к тому же, Мила крепко запала в душу, и, хотя шансов практически нет, он решает попытаться стать ее молодым человеком.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Вадим
Валиуллин
- Режиссёр
Семён
Молоканов
- Режиссёр
Антон
Просвирнин
- АСРежиссёр
Алексей
Смирнов
- Актёр
Семён
Молоканов
- Актриса
Мила
Сайфутдинова
- Актёр
Артём
Бординов
- Актёр
Денис
Сундуков
- Актёр
Николай
Корчагин
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актёр
Павел
Тачков
- Актёр
Олег
Тифанов
- Актёр
Кирилл
Полухин
- Сценарист
Семён
Молоканов
- Сценарист
Антон
Просвирнин
- Сценарист
Артём
Молоканов
- ДШСценарист
Дмитрий
Шпеньков
- Продюсер
Андрей
Шишканов
- Продюсер
Дмитрий
Щербанов
- Продюсер
Антон
Карпушкин
- Продюсер
Семён
Молоканов
- АЛХудожница
Антонина
Ланцова
- НРХудожник
Николай
Ракитин
- МРХудожник
Максим
Ривака
- АЯХудожница
Анна
Яскевич
- АКМонтажёр
Александр
Курносов
- ААМонтажёр
Александр
Афанасьев
- КШМонтажёр
Константин
Штыхно
- Оператор
Илья
Гризенко
- Оператор
Марат
Янборисов
- Оператор
Максим
Игнатенко