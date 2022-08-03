Зема. Сезон 1. Серия 3
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Зема
1-й сезон
3-я серия
9.12017, Зема. Сезон 1. Серия 3
Комедия, Криминал18+

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Зема (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Начало истории простого пацана Земы, его друзей Тяпы и Сундука, а также обеспеченной девушки Милы, случайно оказавшейся втянутой в их приключения. Поругавшись со своим парнем на вечеринке, Мила залезает в машину к незнакомым парням. Хотя на крыше у них стоит знак такси, они не ждут пассажиров – это чтобы полиция не интересовалась. Но Зема и Сундук с удовольствием подвезут отчаявшуюся девушку и починят ей туфли при помощи подручных средств. Земе, к тому же, Мила крепко запала в душу, и, хотя шансов практически нет, он решает попытаться стать ее молодым человеком.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Время
8 мин / 00:08

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Зема»