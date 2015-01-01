Зеленый свет (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Американское реалити-шоу, посвященное созданию начинающими режиссерами независимого фильма в прямом эфире. Голливудская кино-кухня без прикрас и цензуры. Деймон и Аффлек выступят в роли продюсеров и комментаторов. В качестве приглашенных звезд Манну будут помогать братья Фаррелли.



