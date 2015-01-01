WinkСериалыЗеленый свет1-й сезон4-я серия
Зеленый свет (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
7.22015, PROJECT GREENLIGHT 2015
ТВ-шоу18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Американское реалити-шоу, посвященное созданию начинающими режиссерами независимого фильма в прямом эфире. Голливудская кино-кухня без прикрас и цензуры. Деймон и Аффлек выступят в роли продюсеров и комментаторов. В качестве приглашенных звезд Манну будут помогать братья Фаррелли.
Сериал Зеленый свет 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
8.2 IMDb