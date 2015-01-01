Зеленый свет. Сезон 1. Серия 3
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Зеленый свет (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

7.22015, PROJECT GREENLIGHT 2015
ТВ-шоу18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Американское реалити-шоу, посвященное созданию начинающими режиссерами независимого фильма в прямом эфире. Голливудская кино-кухня без прикрас и цензуры. Деймон и Аффлек выступят в роли продюсеров и комментаторов. В качестве приглашенных звезд Манну будут помогать братья Фаррелли.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

8.2 IMDb