Зеленые животные (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Наивно полагать, что растения — слабые и безвольные жители планеты Земля. Как и звери, они яростно сражаются за выживание и пытаются распространить свои семена порой в самых невероятных условиях.



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