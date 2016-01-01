Зеленые животные. Сезон 1. Серия 3
Wink
Детям
Зеленые животные
1-й сезон
3-я серия

Зеленые животные (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2016, Зеленые животные. Сезон 1. Серия 3
Документальный0+

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О сериале

Наивно полагать, что растения — слабые и безвольные жители планеты Земля. Как и звери, они яростно сражаются за выживание и пытаются распространить свои семена порой в самых невероятных условиях.

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Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

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