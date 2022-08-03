Зебра в клеточку: Музыкальные клипы (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Центральный персонаж – очень необычная зебра, Зебра в клеточку, которая родилась в джунглях у полосатых мамы и папы и которая, по всей видимости, даже не настоящая зебра, о чем ей в открытую говорят соплеменники. Но это не смущает других животных и птиц, которые проявляют к Зебре в клеточку живой интерес. В каждой серии веселая компания таких разных, не похожих друг на друга маленьких жителей джунглей будет постигать мир, выдумывать игры, попадать в непривычные ситуации и помогать Зебре в клеточку спасаться от Крокодила, который имеет к ней исключительно кулинарный интерес.

