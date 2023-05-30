Здоровые завтраки. Сезон 1. Серия 10
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Здоровые завтраки (сериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

9.12022, Healthy breakfasts
ТВ-шоу18+

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О сериале

Как самостоятельно приготовить миндальное молоко? Что такое витаминная бомба? Чем заменить обычную муку?
Телеканал «ЖИВИ!» и шеф-повар Григорий Мосин представляют здоровое меню на целый день. В цикле «Здоровые завтраки» мы поделимся оригинальными и несложными рецептами полезных завтраков, которые заряжают энергией на целый день.

Жанр
ТВ-шоу
Время
17 мин / 00:17

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