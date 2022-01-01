WinkСериалыЗдоровые ужины1-й сезон5-я серия
Здоровые ужины (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
9.12022, Healthy dinners
ТВ-шоу12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Что такое гравлакс из лосося? Сочетается ли кальмар с курицей? Какой же этот рататуй на самом деле?
Телеканал «ЖИВИ!» и шеф-повар Григорий Мосин представляют здоровое меню на целый день. В цикле «Здоровые ужины» мы поможем спланировать легкий диетический ужин, который разнообразит привычный рацион.
Сериал Здоровые ужины 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.