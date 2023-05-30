WinkСериалыЗдоровые обеды1-й сезон2-я серия
Здоровые обеды (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2022, Healthy lunches
ТВ-шоу18+
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О сериале
Телеканал «ЖИВИ!» и шеф-повар Григорий Мосин представляют здоровое меню на целый день. В цикле «Здоровые обеды» мы расскажем, как приготовить в домашних условиях сытный, полезный и изысканный обед, который придаст сил и бодрости. В меню щадящий вок с гречневой лапшой, киноа с зеленью и форелью, боул с ошпаренным тунцом и многое другое.