Здоровая спина 2.0 (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
9.32020, Здоровая спина 2.0. Серия 8
ТВ-шоу12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Ваша спина скажет вам спасибо! Добро пожаловать на курс из двенадцати тематических занятий, направленных на укрепление мышечного корсета, гибкости, развитие баланса и контроля над мышцами. В каждом из выпусков мы разберем актуальную ситуацию, выявим проблему и предложим еe решение. Вам больше не придется тратить время на поиск и подбор упражнений для проблемных зон. Тренируйтесь вместе с сертифицированным персональным VIP-тренером Еленой Чиндяевой и программой «Здоровая спина 2.0»
