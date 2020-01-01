Здоровая спина 2.0 (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Здоровая спина 2.0. Серия 3
Здоровая спина 2.0
1-й сезон
3-я серия

ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ваша спина скажет вам спасибо! Добро пожаловать на курс из двенадцати тематических занятий, направленных на укрепление мышечного корсета, гибкости, развитие баланса и контроля над мышцами. В каждом из выпусков мы разберем актуальную ситуацию, выявим проблему и предложим еe решение. Вам больше не придется тратить время на поиск и подбор упражнений для проблемных зон. Тренируйтесь вместе с сертифицированным персональным VIP-тренером Еленой Чиндяевой и программой «Здоровая спина 2.0»

