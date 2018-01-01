Здесь и сейчас. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Здесь и сейчас
1-й сезон
7-я серия

Здесь и сейчас (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

7.32018, Here and Now
Фэнтези, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

За фасадом счастливого, прогрессивного семейства таится множество проблем, к которым со временем прибавляется ещe одна напасть — один из детей начинает наблюдать необъяснимые вещи, невидимые для других.

Сериал Здесь и сейчас 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Фэнтези
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Здесь и сейчас»