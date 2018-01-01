WinkСериалыЗдесь и сейчас1-й сезон6-я серия
Здесь и сейчас (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
7.32018, Here and Now
Фэнтези, Драма18+
Этот сериал пока недоступен
О сериале
За фасадом счастливого, прогрессивного семейства таится множество проблем, к которым со временем прибавляется ещe одна напасть — один из детей начинает наблюдать необъяснимые вещи, невидимые для других.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Джереми
Подесва
- УБРежиссёр
Ута
Бризвитц
- ЛХРежиссёр
Лиза
Холоденко
- АБРежиссёр
Алан
Болл
- Актёр
Тим
Роббинс
- Актриса
Холли
Хантер
- Актёр
Дэниэл
Дзоватто
- ДХАктриса
Джеррика
Хинтон
- РЛАктёр
Рэймонд
Ли
- СБАктриса
Сози
Бэйкон
- ПМАктёр
Питер
Макдисси
- ДУАктёр
Джо
Уильямсон
- МСАктёр
Марван
Салама
- НЗАктриса
Некар
Задеган
- АБСценарист
Алан
Болл
- НОСценарист
Нэнси
Оливер
- АБПродюсер
Алан
Болл
- ДКПродюсер
Дэвид
К�ноллер
- ПМПродюсер
Питер
Макдисси
- СИХудожница
Судзуки
Ингерслев
- ЭКМонтажёр
Энди
Кейр
- МКМонтажёр
Мако
Камицуна
- СММонтажёр
Скип
Макдональд
- КЧОператор
Куен
Чан
- МПКомпозитор
Майкл
Пенн