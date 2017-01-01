Завтраки с Еленой Чазовой. Серия 20
Wink
Детям
Завтраки с Еленой Чазовой
1-й сезон
20-я серия

Завтраки с Еленой Чазовой (сериал, 2017) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

2017, Breakfast with Elena Chazova
ТВ-шоу6+

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Сюжет

Вкусный и полезный завтрак – теперь не проблема, благодаря быстрым и несложным рецептам от шеф-повара Елены Чазовой. Елена – убежденный ЗОЖник, но это не мешает ей вкусно и разнообразно питаться. Ее рецепты способны перевернуть ваши представления о правильном и диетическом питании.

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