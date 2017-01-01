Завтраки с Еленой Чазовой. Серия 11
Wink
Детям
Завтраки с Еленой Чазовой
1-й сезон
11-я серия

Завтраки с Еленой Чазовой (сериал, 2017) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2017, Breakfast with Elena Chazova
ТВ-шоу6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Вкусный и полезный завтрак – теперь не проблема, благодаря быстрым и несложным рецептам от шеф-повара Елены Чазовой. Елена – убежденный ЗОЖник, но это не мешает ей вкусно и разнообразно питаться. Ее рецепты способны перевернуть ваши представления о правильном и диетическом питании.

Сериал Завтраки с Еленой Чазовой 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
ТВ-шоу
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг