8 класс. География (сериал, 2020) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

8 класс. География
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые
О сериале

До сих пор мы рассматривали внутренние рельефообразующие факторы, такие как движения земной коры, складкообразование и др. Эти процессы обусловлены действием внутренней энергии Земли. В результате создаются крупные формы рельефа, такие как горы и равнины. На уроке вы узнаете, как формировался и продолжает формироваться рельеф под воздействием внешних геологических процессов.

