Экономика Северной Кореи
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ЗатоЧестно
1-й сезон
Экономика Северной Кореи

ЗатоЧестно (сериал, 2022) сезон 1 серия 48 смотреть онлайн бесплатно

2022, Экономика Северной Кореи
ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Экономическая программа, основанная на исторических параллелях. В основе - историческое экономическое событие, которое было 300 лет назад или 10 лет назад, которое мы попытаемся примерить к сегодняшним дням. Разбираем – какие события тогда произошли и к каким итогам привели. Не факт, что сегодня будет также, но все же, может, хотя бы в этот раз человек хоть чему-то научится из истории.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу

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