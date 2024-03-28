Россия: экономика в плену истории. Часть 4
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ЗатоЧестно
1-й сезон
Россия: экономика в плену истории. Часть 4

ЗатоЧестно (сериал, 2022) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн

2022, Россия: экономика в плену истории. Часть 4
ТВ-шоу18+

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О сериале

Экономическая программа, основанная на исторических параллелях. В основе - историческое экономическое событие, которое было 300 лет назад или 10 лет назад, которое мы попытаемся примерить к сегодняшним дням. Разбираем – какие события тогда произошли и к каким итогам привели. Не факт, что сегодня будет также, но все же, может, хотя бы в этот раз человек хоть чему-то научится из истории.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
44 мин / 00:44

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