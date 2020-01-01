8.12020, Slow Burn
Документальный18+
Затишье перед бурей (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Документальный сериал политического журналиста Леона Нейфаха последовательно излагает детали Уотергейтского скандала, закончившегося отставкой президента Никсона. Экранизация одного из самых популярных американских подкастов
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
8.2 IMDb