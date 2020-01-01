Затишье перед бурей (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Затишье перед бурей. Серия 4
Затишье перед бурей
1-й сезон
4-я серия
8.12020, Slow Burn
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Документальный сериал политического журналиста Леона Нейфаха последовательно излагает детали Уотергейтского скандала, закончившегося отставкой президента Никсона. Экранизация одного из самых популярных американских подкастов

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.2 IMDb