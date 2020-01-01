8.12020, Slow Burn
Документальные18+
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Затишье перед бурей (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сюжет
Документальный сериал политического журналиста Леона Нейфаха последовательно излагает детали Уотергейтского скандала, закончившегося отставкой президента Никсона. Экранизация одного из самых популярных американских подкастов
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.3 IMDb