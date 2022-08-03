8 класс. География (сериал, 2020) сезон 9 серия 7 смотреть онлайн
6.32020, Засушливые территории России и горные области
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
С помощью этого видеоурока все желающие смогут самостоятельно изучить тему Засушливые территории России и горные области. В ходе занятия учащиеся смогут узнать о самой южной части нашей страны, познакомиться с пустынями, полупустынями и экстремальными ландшафтами России. Учитель расскажет об особенностях засушливых территорий и горных областей.
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