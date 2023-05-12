WinkСериалыЗаступницы3-й сезон16-я серия
8.82023, Заступницы. Сезон 3. Серия 16
ТВ-шоу, Реалити - шоу18+
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Заступницы (сериал, 2023) сезон 3 серия 16 смотреть онлайн
- 18+45 мин
Заступницы
Сезон 3 Серия 1
- 18+45 мин
Заступницы
Сезон 3 Серия 2
- 18+45 мин
Заступницы
Сезон 3 Серия 3
- 18+45 мин
Заступницы
Сезон 3 Серия 4
- 18+45 мин
Заступницы
Сезон 3 Серия 5
- 18+44 мин
Заступницы
Сезон 3 Серия 6
- 18+45 мин
Заступницы
Сезон 3 Серия 7
- 18+45 мин
Заступницы
Сезон 3 Серия 8
- 18+45 мин
Заступницы
Сезон 3 Серия 9
- 18+44 мин
Заступницы
Сезон 3 Серия 10
- 18+44 мин
Заступницы
Сезон 3 Серия 11
- 18+45 мин
Заступницы
Сезон 3 Серия 12
- 18+45 мин
Заступницы
Сезон 3 Серия 13
- 18+45 мин
Заступницы
Сезон 3 Серия 14
- 18+44 мин
Заступницы
Сезон 3 Серия 15
О сериале
«Заступницы» - это настоящие журналистские расследования и решения реальных проблем реальных людей. Куда идти, если отец твоих детей скрывается от алиментов? Как получить выплаты, если начальник незаконно уволил или удержал зарплату? Что делать, если бывшая супруга при разводе хочет лишить родительских прав? Как делить имущество после 15 лет брака? На эти и другие вопросы «Заступницы» найдут ответ и помогут добиться справедливости.