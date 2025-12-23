Засланец из космоса (сериал, 2025) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

Доктор Гарри Вендершпигль — отшельник в небольшом городке в Колорадо. Ещe он — пришелец, который на самом деле упал на Землю и занял тело врача. Когда же доктора убивают, пришелец вынужден отложить миссию по возвращению домой и занять место убитого. Живя в новом теле, он постепенно начинает задаваться вопросами, стоят люди спасения или нет.

