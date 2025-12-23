Засланец из космоса. Сезон 2. Серия 6
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Засланец из космоса (сериал, 2022) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

9.02022, Resident Alien
Фантастика, Комедия18+

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О сериале

Доктор Гарри Вендершпигль — отшельник в небольшом городке в Колорадо. Ещe он — пришелец, который на самом деле упал на Землю и занял тело врача. Когда же доктора убивают, пришелец вынужден отложить миссию по возвращению домой и занять место убитого. Живя в новом теле, он постепенно начинает задаваться вопросами, стоят люди спасения или нет.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Драма, Детектив
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Засланец из космоса»