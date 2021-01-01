Засланец из космоса. Серия 7
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Засланец из космоса (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2021, Resident Alien
Фантастика, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Доктор Гарри Вендершпигль — отшельник в небольшом городке в Колорадо. Ещe он — пришелец, который на самом деле упал на Землю и занял тело врача. Когда же доктора убивают, пришелец вынужден отложить миссию по возвращению домой и занять место убитого. Живя в новом теле, он постепенно начинает задаваться вопросами, стоят люди спасения или нет.

Сериал Засланец из космоса 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фантастика, Драмы, Детективы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Засланец из космоса»

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