Засланец из космоса (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Доктор Гарри Вендершпигль — отшельник в небольшом городке в Колорадо. Ещe он — пришелец, который на самом деле упал на Землю и занял тело врача. Когда же доктора убивают, пришелец вынужден отложить миссию по возвращению домой и занять место убитого. Живя в новом теле, он постепенно начинает за�даваться вопросами, стоят люди спасения или нет.



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