7 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

О сериале
Защита Отечества долг и почетная обязанность каждого гражданина Российской Федерации. Какие принципы комплектования вооруженных сил существовали в России за последние три столетия? Что такое глобальные, региональные, частные угрозы безопасности государства? Что такое срочная служба, как на нее повлияла военная реформа, проводимая в России в данное время? Все эти вопросы будут рассмотрены на данном уроке.
