Защита Картера (сериал, 2017) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Защита Картера (Реакция диких животных) — это нерассказанная история о стремлении одного человека спасти свою родину, самый дикий и опасный континент в мире — Африку. От вооруженных до зубов браконьеров, убивающих слонов ради их бивней, до забоя носорогов ради их рогов, самый ценный ресурс Африки находится в опасности. Может ли один человек раскрыть правду и изменить ситуацию? ...



