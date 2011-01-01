Западноевропейская колонизация новых" земель"
Wink
Детям
7 класс. Всеобщая история
Европа и мир в конце XV-XVII вв.
Западноевропейская колонизация новых" земель"

7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

6.32011, Западноевропейская колонизация новых" земель"
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Европа и мир в конце XV-XVII вв.Европейские государства в XVI-XVII вв.: реформация и абсолютизмАнглийская революция XVII векаВсеобщая история

Сюжет

Западноевропейская колонизация «новых» земель в XVI;XVII вв. ; это очень важный процесс освоения американского континента. Европейцы переезжали на неизведанные земли в поисках лучшей жизни. Колонизаторы при этом сталкивались с сопротивлением и конфликтами с местными жителями ; индейцами. В данном уроке вы узнаете, как происходило завоевание Мексики и Центральной Америки, как уничтожались цивилизации ацтеков, майя и инков и каковы итоги этой колонизации.

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