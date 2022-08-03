WinkДетям11 класс. ОбществознаниеЧеловек и экономикаЗанятость и безработица
11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
5.52020, Занятость и безработица
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
С помощью этого урока вы сможете познакомиться с темой Занятость и безработица. Вы познакомитесь с двумя важными составляющими макроэкономической теории занятость и безработица. Дадите определение этим двум терминам, рассмотрите причины их возникновения и различные варианты решения этих вопросов.
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