С помощью этого урока вы сможете познакомиться с темой Занятость и безработица. Вы познакомитесь с двумя важными составляющими макроэкономической теории занятость и безработица. Дадите определение этим двум терминам, рассмотрите причины их возникновения и различные варианты решения этих вопросов.



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