Занятость и безработица
Wink
Детям
11 класс. Обществознание
Человек и экономика
Занятость и безработица

11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

5.52020, Занятость и безработица
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

С помощью этого урока вы сможете познакомиться с темой Занятость и безработица. Вы познакомитесь с двумя важными составляющими макроэкономической теории занятость и безработица. Дадите определение этим двум терминам, рассмотрите причины их возникновения и различные варианты решения этих вопросов.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг