Замена числа суммой разрядных слагаемых
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Детям
3 класс. Математика
Числа от 1 до 1000. Нумерация
Замена числа суммой разрядных слагаемых

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

7.02020, Замена числа суммой разрядных слагаемых
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

На этом уроке вы узнаете, как заменять трёхзначные числа суммой разрядных слагаемых. В рамках урока мы рассмотрим разрядный состав трёхзначных чисел, повторим наименование разрядов. Для закрепления знаний решим много примеров, задач, заданий. Вы будете знать, что такое разрядные слагаемые, как найти сумму разрядных слагаемых. Научитесь правильно раскладывать трёхзначные числа на разрядные составляющие и сможете проверить правильность указанных сумм.

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