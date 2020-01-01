3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке вы узнаете, как заменять трёхзначные числа суммой разрядных слагаемых. В рамках урока мы рассмотрим разрядный состав трёхзначных чисел, повторим наименование разрядов. Для закрепления знаний решим много примеров, задач, заданий. Вы будете знать, что такое разрядные слагаемые, как найти сумму разрядных слагаемых. Научитесь правильно раскладывать трёхзначные числа на разрядные составляющие и сможете проверить правильность указанных сумм.



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