Заложницы: Ячейка 21 (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сериал по мотивам международного бестселлера «Ячейка 21» шведских писателей Рослунда и Хелльстрема. Лидия, девушка из Румынии, приезжает в Швецию за обещанной лучшей жизнью, но попадает в сексуальное рабство. Взяв правосудие в свои руки, героиня сталкивается с офицером полиции, который также встал на путь мести. Две истории возмездия переплетаются.



Сериал Заложницы: Ячейка 21 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.