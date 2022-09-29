Заложники (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Четвертого ноября 1979 года иранские студенты-активисты захватили посольство США в Тегеране, взяв в заложники более 60 американцев. В итоге то, что задумывалось как сидячая забастовка в знак протеста против американского империализма, переросло в затяжной международный кризис.



