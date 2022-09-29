Заложники. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Заложники
1-й сезон
4-я серия
7.42022, Hostages
Документальный, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

Заложники (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Четвертого ноября 1979 года иранские студенты-активисты захватили посольство США в Тегеране, взяв в заложники более 60 американцев. В итоге то, что задумывалось как сидячая забастовка в знак протеста против американского империализма, переросло в затяжной международный кризис.

Страна
США
Жанр
Исторический, Документальный
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb