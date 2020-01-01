Закрытый сезон. Сезон 1. Серия 5
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Закрытый сезон (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.42020, Закрытый сезон. Сезон 1. Серия 5
Детективы, Мелодрамы16+

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Сюжет

Размеренная жизнь курортного городка меняется в одночасье после череды внезапных смертей от неизвестной болезни. Исследовать ситуацию прибывают столичные эпидемиологи. Они сходятся в том, что город должен быть закрыт на карантин, но этому всячески препятствуют местные турбизнесмены.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы, Детективы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закрытый сезон»

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