Закрытый сезон (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Размеренная жизнь курортного городка меняется в одночасье после череды внезапных смертей от неизвестной болезни. Исследовать ситуацию прибывают столичные эпидемиологи. Они сходятся в том, что город должен быть закрыт на карантин, но этому всячески препятствуют местные турбизнесмены.



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